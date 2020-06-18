Также Суркис вспомнил, как Рауль Рианчо, входивший в тренерский штаб, пытался присвоить себе успехи Реброва.
"Потом пришёл Рауль и начал говорить, кого продать, а кого купить. Хорошо, что я не купил. Я потом посмотрел, а эти футболисты даже в испанской Ла Лиге никогда не играли, только в низших дивизионах. Он хотел показать, что успех Реброва – это его успех. Но это не так. Ребров – вдумчивый и хороший тренер. Поэтому то, что касается Реброва, – никогда не говори "никогда", - цитирует Суркиса Tribuna.ua.com.
Рианчо в дальнейшем перебрался в Россию. Он входил в тренерский штаб московского "Спартака". После увольнения с поста главного тренера Массимо Карреры испанский специалист некоторое время был и.о. наставника клуба.
Суркис рассказал, как Рианчо пытался присвоить себе успехи Реброва
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис не исключил, что наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров ещё вновь возглавит украинский клуб.
фото - Униан
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