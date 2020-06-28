- 10 игроков "Кайсара" сдали положительные анализы на коронавирус. Если считать и футболистов молодежной команды, "Байконура", то общее количество инфицированных составляет 25 человек, - цитирует главного тренера команды Стойчо Младенова sports.kz.
Также специалист отметил, что после прибытия из Болгарии ни у него, ни у представителей тренерского штаба коронавирус обнаружен не был. Участие команды в следующем матче 1 июля находится под вопросом.
"Кайсар" одержал победу в первых 2-х турах чемпионата Казахстана.
В мире более 10,2 млн человек заражено коронавирусом, более 505 тысяч скончалось.
В казахстанском клубе сразу 25 футболистов заболели коронавирусом
У 25 игроков "Кайсара" был диагностирован COVID-19.
Фото: kyzylorda-news.kz
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!