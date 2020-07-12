Футболист стал свободным агентом после того, как в июне у него истек контракт с "Валенсией".
Как сообщает superdeporte.es, Гарай может вернуться в "Бенфику", за которую он выступал с 2011 по 2014 год, после чего его приобрел "Зенит".
В настоящее время аргентинец восстанавливается после операцию на связках колена.
Гарай может вернуться в "Бенфику"
Бывший защитник "Валенсии" Эсекьель Гарай ищет новые клубы для продолжения карьеры.
Global Look Press
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!