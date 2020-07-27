Ранее Луческу сообщил, что из-за негативной реакции фанатов покидает команду. В киевском "Динамо" он поработал лишь четыре дня.
"Это его решение, только он решает, что делать. Но могу сказать, что болельщики там имеют огромное влияние", — приводит слова Сёмина Sport24.
Сёмин ранее работал в киевском "Динамо". Последним клубом российского специалиста был "Локомотив", который он покинул 31 мая 2020 года.
Луческу на протяжении 12 лет возглавлял донецкий "Шахтёр" - принципиального соперника киевлян.
Сёмин отреагировал на уход Луческу с поста главного тренера киевского "Динамо"
Российский специалист Юрий Сёмин прокомментировал добровольный уход с поста главного тренера киевского "Динамо" Мирчи Луческу.
Фото: Sportbox
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