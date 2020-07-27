Румынский специалист проработал в "Динамо" всего четыре дня. Он объяснил, что ушёл из столичного клуба из-за враждебной атмосферы, созданной болельщиками.
"Вот уж действительно грёбаный стыд. Мирча Луческу ушёл из киевского "Динамо" через 4 дня работы. Почему стыд? Да потому, что два взрослых, уже почти старых, но обескураживающе немудрых человека, Луческу и Игорь Суркис (а также и Григорий) могли бы об этом подумать и раньше. Ведь в реакции болельщиков нет совершенно ничего неожиданного", - написал Уткин.
Луческу ранее более 10 лет работал в донецком "Шахтёре" - главном сопернике киевского "Динамо". Именно этот факт стал причиной недовольства болельщиков "Динамо".
"Грёбаный стыд". Уткин отреагировал на уход Луческу из киевского "Динамо"
Известный журналист и блогер Василий Уткин отреагировал на уход Мирчи Луческу из киевского "Динамо".
Фото: ТАСС
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