Армейцы хотели получить 90 процентов прав на колумбийского футболиста. Ранее сообщалось, что ЦСКА предлагал "Ривер Плейт" на миллион меньше.
Контракт Хорхе рассчитан до лета 2022 года. В прошедшем сезоне чемпионата Аргентины полузащитник провел 8 матчей и забил 2 гола.
22-летний футболист за свою карьеру успел также поиграть в украинских "Карпатах" и "Севилье".
Источник: твиттер журналиста ESPN Густаво Ярроча
"Ривер Плейт" отклонил предложение ЦСКА по покупке Карраскаля за 7 млн евро
Предложение ЦСКА в размере 7 миллионов евро за полузащитника "Ривер Плейт" Хорхе Карраскаля было отклонено.
Фото: ua-football.com
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