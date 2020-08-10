"Интер Майами" интересуется 35-летним перуанским форвардом. Также на Фарфана претендуют "Нью-Йорк Сити" и бразильский "Интернасьонал".
1-го августа Фарфан покинул "Локомотив". В минувшем сезоне в составе московской команды он провел три матча и забил один мяч.
Источник: Americatv.com
Бывший игрок "Локомотива" Фарфан может перейти в "Интер Майами"
Экс-нападающий "Локомотива" Джефферсон Фарфан попал в сферу интересов представителя МЛС.
Фото: ФК "Локомотив"
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