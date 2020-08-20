Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, на игрока претендуют "Болонья", "Торино" и "Аталанта". В киевском клубе не намерены расставаться с игроком.
В прошлом сезоне Супряга на правах аренды выступал за "Днепр-1" и забил 15 голов в 26 матчах.
Нападающим киевского "Динамо" интересуются итальянские клубы
В услугах форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги заинтересованы несколько итальянских клубов.
dynamomania.com
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