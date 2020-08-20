Нападающим киевского "Динамо" интересуются итальянские клубы

В услугах форварда киевского " Динамо " Владислава Супряги заинтересованы несколько итальянских клубов.

dynamomania.com

Как сообщает в своем твиттере журналист Николо Скира, на игрока претендуют "Болонья", "Торино" и "Аталанта". В киевском клубе не намерены расставаться с игроком.



В прошлом сезоне Супряга на правах аренды выступал за "Днепр-1" и забил 15 голов в 26 матчах.