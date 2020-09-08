- Боль очень сильная, иногда мне кажется, что она разорвет мое сердце. Она была мне как дочь. Я давала все этой девочке с тех пор, как она появилась на свет. Я так много раз жертвовала своими мечтами, чтобы осуществить ее мечты. Речь идет не только о материальных благах, потому что их легко подарить, когда есть деньги. Я о любви, привязанности, внимании, уважении.
Она знала мои слабости, мою боль, мои страхи. Она управляла моей жизнью, и для меня все, что она говорила, было верным. Она была идеальной во всем, и я дала ей направление в жизни. Если я был неправа, то только потому, что я слишком сильно любила и доверяла, - цитирует Соузу The Sun.
Бразилец, выступающий за "Шанхай СИПГ", узаконил отношения с Камилой Анжело в марте этого года. Это племянница бывшей жены футболиста, с которой он состоял в браке на протяжении 12 лет. В СМИ сообщалось, что Халк и Камила зарегистрировали отношения из-за того, что девушке нужна была виза в Китай, чтобы быть рядом с футболистом.
За "Зенит" бразилец выступал с 2012 по 2016 годы.
Экс-жена Халка - о женитьбе футболиста на ее племяннице: боль очень сильная. Она была мне как дочь
Бывшая супруга нападающего "Шанхай СИПГ" Халка Иран Соуза рассказала о своих переживаниях по поводу женитьбы игрока на ее племяннице Камиле Анджело.
Фото: Colagem R7/ Instagram Халка
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