Экс-жена Халка - о женитьбе футболиста на ее племяннице: боль очень сильная. Она была мне как дочь

Бывшая супруга нападающего "Шанхай СИПГ" Халка Иран Соуза рассказала о своих переживаниях по поводу женитьбы игрока на ее племяннице Камиле Анджело.

Фото: Colagem R7/ Instagram Халка