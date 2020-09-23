— Я нахожусь в Болгарии, принял решение работать здесь. Условия контракта со "Славией" обговорили, завтра решим, на какой срок он будет рассчитан, — рассказал специалист в интервью "Р-Спорту".
Тарханов также отметил, что президент клуба сказал ему, что насколько Тарханов захочет подписать контракт, столько он и будет действовать.
Тарханов летом возглавил "Енисей", но из-за проблем клуба вернулся в "Славию", которую тренировал в 2015-16 годах.
Тарханов: я нахожусь в Болгарии, принял решение работать в "Славии"
Российский специалист Александр Тарханов заявил, что подписал контракт с болгарской "Славией".
Фото: Getty Images
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!