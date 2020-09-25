Перед матчем 3 квалификационного раунда Лиги Европы "Шкендия" - "Тоттенхэм" в столице Северной Македонии Скопье произошла курьезная ситуация. Вратари гостей обратили внимание своего главного тренера Жозе Моуринью на то, что ворота на стадионе "Национальная Арена Тоше Проески" нестандартного размера - меньше, чем нужно. Моуринью потребовал заменить неправильные ворота. Матч закончился со счетом 3:1 в пользу "Тоттенхэма".
- Мы попросили представителя УЕФА подтвердить это, и да, ворота были на 5 см ниже – конечно же, мы потребовали заменить их на ворота правильного размера, – передает слова Жозе Моуринью Sky Sports.
Моуринью потребовал заменить ворота перед матчем "Тоттенхэма" в Лиге Европы
Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью потребовал поменять ворота перед гостевым матчем своей команды со "Шкендией" в Лиге Европы.
Фото: https://www.instagram.com/josemourinho/
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