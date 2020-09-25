Моуринью потребовал заменить ворота перед матчем "Тоттенхэма" в Лиге Европы

Главный тренер лондонского "Тоттенхэма" Жозе Моуринью потребовал поменять ворота перед гостевым матчем своей команды со "Шкендией" в Лиге Европы.

Фото: https://www.instagram.com/josemourinho/