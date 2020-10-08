Суарес побил рекорд Месси по голам в южноамериканской квалификации ЧМ

9 октября сборная Уругвая обыграла команду Чили (2:1) в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года.

Фото: сборная Уругвая

На 39-й минуте встречи нападающий сборной Уругвая и мадридского "Атлетико" Луис Суарес реализовал пенальти. Этот мяч стал для него 22-м в рамках южноамериканских отборочных матчей к чемпионату мира. Этим голом Суарес побил рекорд капитана "Барселоны" и нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси, на счету которого 21 гол.



Напомним, что Суарес и Месси вместе выступали в "Барселоне" с 2014 по 2020 год. Этим летом уругваец перешел в мадридский "Атлетико". В нынешнем сезоне испанского чемпионата 33-летний нападающий провел 3 матча, в которых отличился 2-я забитыми мячами и 1-й результативной передачей.



Источник: "твиттер" MisterChip