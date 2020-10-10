Недавно Тарханов возглавил болгарскую "Славию", подписав контракт на два года.
"Я расторг контракт с "Енисеем", сегодня вечером улетаю в Болгарию. Первая тренировка с новой командой пройдет в понедельник", - сказал Тарханов.
Также Тарханов отметил, что в тренерском штабе будут работать Мартин Кушев и Радостин Станев, которые ранее играли в России.
В текущем чемпионате Болгарии "Славия" занимает 163-е место в турнирной таблице.
Источник: ТАСС
Тарханов в понедельник приступит к работе в болгарской "Славии"
Российский специалист Александр Тарханов рассказал, когда приступит к работе в новом клубе.
Фото: Дмитрий Паршин/Sportbox.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!