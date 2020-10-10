Наставник сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал игру своей команды против национальной сборной Германии.
- Я считаю, что мы можем конкурировать на нашем уровне, если у нас собирается весь наш состав. Если у нас не хватает одного-двух человек, значит, мы кардинально в плане качества уступаем, - передает слова Шевченко официальный твиттер УЕФА.
Шевченко: если у сборной Украины не хватает одного-двух человек, мы кардинально уступаем в плане качества
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко дал комментарий по матчу своей команды со сборной Германии (1:2).
Фото: EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
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