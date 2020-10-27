Голкипер "Венло" после поражения 0:13 обвинил вратаря "Аякса" в неуважении

Respect. pic.twitter.com/Z7XJ2ynilv— Andre Onana (@AndreyOnana) October 24, 2020
Голкипер "Венло" Делано ван Крой, пропустивший 13 голов от "Аякса" в матче Эредивизи, обвинил в неуважении вратаря амстердамского клуба Андре Онану за желание пробить пенальти, передают нидерландские СМИ.
- Когда услышал, что он на самом деле хочет пробить пенальти в мои ворота, то подумал: "Что, серьезно?" Нельзя бить пенальти другому вратарю, если его уважаешь. Это было бы унизительно, - цитирует слова ван Кроя NOS.
После матча "Венло" - "Аякс" (0:13) голкипер гостей выложил в своем твиттере совместное фото с ван Кроем и надписью "Уважение".