Голкипер "Венло" после поражения 0:13 обвинил вратаря "Аякса" в неуважении

Вратарь "Венло" Делано ван Крой упрекнул своего коллегу из "Аякса" за желание пробить пенальти в матче, который закончился со счетом 13:0 в пользу амстердамцев.

Голкипер "Венло" Делано ван Крой, пропустивший 13 голов от "Аякса" в матче Эредивизи, обвинил в неуважении вратаря амстердамского клуба Андре Онану за желание пробить пенальти, передают нидерландские СМИ.- Когда услышал, что он на самом деле хочет пробить пенальти в мои ворота, то подумал: "Что, серьезно?" Нельзя бить пенальти другому вратарю, если его уважаешь. Это было бы унизительно, - цитирует слова ван Кроя NOS.После матча "Венло" - "Аякс" (0:13) голкипер гостей выложил в своем твиттере совместное фото с ван Кроем и надписью "Уважение".