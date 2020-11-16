Сборная Басконии обыграла Коста-Рику, ее беспроигрышная серия составляет 6 матчей и почти 9 лет

Товарищеский матч между сборными Басконии и Коста-Рики завершился победой басков со счетом 2:1. Команда Басконии не проигрывала с 2011 года.
Фото: Getty Images
Сборная автономного испанского региона Басконии (Страны Басков) победила в товарищеском матче национальную команду Коста-Рики со счетом 2:1. На 11 минуте игры первый гол встречи забил Муниаин, после чего баски вели в счете почти час игрового времени. На 69 минуте костариканец Мойя забил ответный мяч. Победу Стране Басков принес удар Нуньеса на 90+4 минуте матча.

Эта игра продлила до 6 матчей беспроигрышную серию Басконии, которая не является членом ФИФА и УЕФА, выступает только в товарищеских матчах и проводит в среднем менее одной встречи в год. Последнее поражение Страны Басков датировано 28 декабря 2011 года, когда победу со счетом 2:0 одержала сборная Туниса. После этого на счету Баксонии 5 выигранных матчей - у сборных Боливии (6:1), Туниса (3:1), Венесуэлы (4:2) и Коста-Рики (2:1), а также "Атлетика" из Бильбао (1:0), и ничья 0:0 со сборной Панамы.

Товарищеские матчи

Баскония - Коста-Рика 2:1 (1:0)

Голы: Муниаин, 11, Мойя, 69, Нуньес, 90+4

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Теги: Сборная Басконии Сборная Коста-Рики
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