Тевес установил рекорд чемпионата Аргентины на первых секундах матча "Бока Хуниорс" против "Тальерес"

Нападающий "Бока Хуниорс" Карлос Тевес в матче против "Тальереса" получил самое быстрое предупреждение в истории аргентинского чемпионата.

Фото: globallookpress.com

36-летний экс-форвард "Манчестер Сити" и сборной Аргентины Карлос Тевес, выступающий за "Бока Хуниорс", вписал себя в историю аргентинского чемпионата как игрок, быстрее всех получивший предупреждение. В матче с "Тальересом" он грубо сфолил уже на третьей секунде игры, за что был наказан желтой карточкой.



"Бока" проиграла эту встречу со счетом 0:1, победный гол гости забили на 87 минуте. Примечательно, что Тевес доиграл матч до конца, в то время как два его партнера получили красные карточки уже в добавленное время.