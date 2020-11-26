Наставник французского "Марселя" и бывший главный тренер "Зенита" португалец Андре Виллаш-Боаш предложил ФИФА полностью вывести из обращения игровой номер "10", под которым выступал легендарный Диего Марадона.
- Я бы хотел, чтобы ФИФА вывела из обращения футболки с игровым номером "10" во всех турнирах, для всех команд. Это была бы лучшая почесть, которую мы могли бы оказать. Уход Марадоны - невероятная потеря для всего мирового футбола, - цитирует Виллаш-Боаша Goal.
Великий футболист Диего Армандо Марадона ушел из жизни утром 25 ноября в результате сердечного приступа. Менее месяца назад легенде исполнилось 60 лет.
Виллаш-Боаш предложил изъять из обращения во всех командах игровой номер "10" в память о Марадоне
Главный тренер "Марселя" и экс-главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш предложил ФИФА полностью изъять из обращения 10-й номер, чтобы увековечить память Марадоны.
Фото: Getty Images
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