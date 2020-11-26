Зидан: смерть Марадоны - большая потеря для футбола

Главный тренер " Реала " Зинедин Зидан почтил память легендарного Диего Марадоны.

Фото: "Чемпионат"

"Марадона выигрывал матчи в одиночку. Он был выше уровнем, чем все остальные. Но в 1986 году он был неудержим.



Его смерть - большая потеря для футбола. В 1986 году мне было 14 лет, тот чемпионат мира навсегда остался в моей памяти. У меня нет слов, это большая трагедия", - приводит слова Зидана Talk Sport.



Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в своем доме под Буэнос-Айресом из-за сердечного приступа.



Напомним, что на чемпионате мира-1986 Марадона в составе сборной Аргентины завоевал первое место.