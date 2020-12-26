Пресс-служба "Сантоса", за который выступал легендарный нападающий Пеле, опубликовала официальное заявление. Бразильский клуб считает, что форвард "Барселоны" вовсе не побил рекорд Пеле по забитым мячам за одну команду, потому что полное количество его голов за "Сантос" составляет не 643, как гласит официальная статистика ФИФА, а 1091. Расхождение в 448 голов вызвано различным учетом товарищеских матчей клуба.
"Некоторые аналитики утверждают, что многие из этих 448 голов, забитые в товарищеских матчах, пришлись на игры со слабыми соперниками, такими как небольшие или региональные команды. Однако эти матчи проводились в официальной форме с официальными правилами игры и официально регистрировались.
Мы должны помнить, что клубы могли проводить товарищеские матчи только с одобрения региональных и национальных федераций. Это одно из правил, введенных ФИФА, организатором мирового футбола. Субъективные признаки, такие как сила оппонентов, не идеальны для составления статистики. Гол в ворота "Эйбара" статистически совпадает с голом в ворота "Валенсии". Гол в ворота суринамского "Трансвааля" имеет такую же ценность, что и гол в ворота "Реала", - гласит заявление пресс-службы "Сантоса".
Рекордный 644-й мяч за "Барселону" аргентинский нападающий каталонского клуба Лионель Месси забил 23 декабря в рамках выездного матча 15 тура Ла Лиги в ворота "Вальядолида" (3:0).
"Гол "Трансваалю" из Суринама так же ценен, как и гол "Реалу". "Сантос" заявил, что Месси не побил рекорд Пеле
Бразильский "Сантос" выступил с официальным заявлением, в котором опровергает тот факт, что Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.
Фото: Getty Images
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