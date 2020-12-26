"Гол "Трансваалю" из Суринама так же ценен, как и гол "Реалу". "Сантос" заявил, что Месси не побил рекорд Пеле

Бразильский "Сантос" выступил с официальным заявлением, в котором опровергает тот факт, что Лионель Месси побил рекорд Пеле по количеству голов за один клуб.

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