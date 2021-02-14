Председатель профсоюза футболистов Нидерландов: Промес либо сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами

Глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко высказался о ситуации с полузащитником "Аякса" Квинси Промесом.
Фото: SCS / AFLO / Global Look Press
Напомним, что в Нидерландах Промеса подозревают в вооруженном нападении. В декабре началось расследование, приведшее к аресту игрока. Позже Промеса отпустили. Вероятно, вскоре футболист станет участником судебного разбирательства.

Левченко предположил, как могут развиваться события в ситуации с Промесом.

"Многое будет зависеть от судьи. Если суд решит, что улик и доказательств о совершении Промесом тяжкого преступления достаточно, он понесет наиболее суровое наказание.

В любом случае дело будет показательным. Если Промеса оправдают, это станет подспорьем для многих других футболистов, которых, возможно, тоже кто-то шантажирует. Поэтому глобально есть два варианта развития событий: либо Промес сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами. Тут третьего не дано", - сказал Левченко.

Отметим, по данным прессы, Промес близок к трансферу в "Спартак", за который играл с 2014 по 2018 год.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Промес провел 19 матчей и забил шесть голов.

Источник: Матч ТВ

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Теги: Промес Аякс Левченко
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