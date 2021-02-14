Напомним, что в Нидерландах Промеса подозревают в вооруженном нападении. В декабре началось расследование, приведшее к аресту игрока. Позже Промеса отпустили. Вероятно, вскоре футболист станет участником судебного разбирательства.
Левченко предположил, как могут развиваться события в ситуации с Промесом.
"Многое будет зависеть от судьи. Если суд решит, что улик и доказательств о совершении Промесом тяжкого преступления достаточно, он понесет наиболее суровое наказание.
В любом случае дело будет показательным. Если Промеса оправдают, это станет подспорьем для многих других футболистов, которых, возможно, тоже кто-то шантажирует. Поэтому глобально есть два варианта развития событий: либо Промес сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами. Тут третьего не дано", - сказал Левченко.
Отметим, по данным прессы, Промес близок к трансферу в "Спартак", за который играл с 2014 по 2018 год.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов Промес провел 19 матчей и забил шесть голов.
Источник: Матч ТВ
Председатель профсоюза футболистов Нидерландов: Промес либо сядет, либо будет оправдан и встречен аплодисментами
Глава профсоюза футболистов Нидерландов Евгений Левченко высказался о ситуации с полузащитником "Аякса" Квинси Промесом.
Фото: SCS / AFLO / Global Look Press
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!