Экс-полузащитник "Спартака" возглавил пострадавший в авиакатастрофе "Шапекоэнсе"

Бывший хавбек "Спартака" Сантос Моцарт стал главным тренером бразильского "Шапекоэнсе". Пять лет назад эта команда практически полностью погибла при крушении самолета.


41-летний бывший полузащитник московского "Спартака" Сантос Моцарт занял должность главного тренера бразильского клуба "Шапекоэнсе", вернувшегося в национальную Серию А. В 2016 году почти все игроки этого клуба погибли в авиакатастрофе, после чего выступающая молодежным составом команда вылетела во второй дивизион.

Ранее Моцарт тренировал бразильский клуб из второго дивизиона "ССА Масейо". С 2005 по 2009 год он выступал за "Спартак" на позиции опорного полузащитника.

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Теги: Бразилия Шапекоэнсе Моцарт
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