Экс-полузащитник "Спартака" возглавил пострадавший в авиакатастрофе "Шапекоэнсе"

FECHADO COM A CHAPE! ????— Chapecoense (@ChapecoenseReal) April 19, 2021
Mozart ? o novo t?cnico do Verd?o! https://t.co/vbB8Hws1HW
Foto: Albari Rosa/Foto Digital/Tribuna do Paran?.#VamosChape #OrgulhoDeSerChape pic.twitter.com/7WPTW4tnaH
41-летний бывший полузащитник московского "Спартака" Сантос Моцарт занял должность главного тренера бразильского клуба "Шапекоэнсе", вернувшегося в национальную Серию А. В 2016 году почти все игроки этого клуба погибли в авиакатастрофе, после чего выступающая молодежным составом команда вылетела во второй дивизион.
Ранее Моцарт тренировал бразильский клуб из второго дивизиона "ССА Масейо". С 2005 по 2009 год он выступал за "Спартак" на позиции опорного полузащитника.