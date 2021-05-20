Апелляционный комитет украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности экс-тренера клуба «Сумы» Александра Севидова, сообщает официальный сайт УАФ. Причиной этого стали договорные матчи, в организации которых Севидов принимал участие.
Ранее КДК УАФ вынес решение об отстранении тренера от футбола сроком на 5 лет. Решением остался недоволен как сам Севидов, так и обвинивший его Комитет по этике и честной игре УАФ, обе стороны подали апелляции. В результате Апелляционный комитет принял сторону Комитета по этике, изменив срок отстранения тренера на пожизненный.
Украинский тренер получил пожизненное отстранение от футбола за организацию договорных матчей
Бывший тренер украинского клуба "Сумы" пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности из-за организации договорных матчей.
Фото: ФК "Мариуполь"
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