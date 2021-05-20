Украинский тренер получил пожизненное отстранение от футбола за организацию договорных матчей

Бывший тренер украинского клуба "Сумы" пожизненно отстранен от любой футбольной деятельности из-за организации договорных матчей.

Фото: ФК "Мариуполь"

Апелляционный комитет украинской ассоциации футбола пожизненно отстранил от любой футбольной деятельности экс-тренера клуба «Сумы» Александра Севидова, сообщает официальный сайт УАФ. Причиной этого стали договорные матчи, в организации которых Севидов принимал участие.



Ранее КДК УАФ вынес решение об отстранении тренера от футбола сроком на 5 лет. Решением остался недоволен как сам Севидов, так и обвинивший его Комитет по этике и честной игре УАФ, обе стороны подали апелляции. В результате Апелляционный комитет принял сторону Комитета по этике, изменив срок отстранения тренера на пожизненный.