Российский футболист Кобялко рассказал, как подрался с тренером в аэропорту Армении

Российский нападающий армянского "Пюника" Антон Кобялко рассказал о драке с тренером в аэропорту.
Фото: Instagram Антона Кобялко
Кобялко рассказал, как между ним и главным тренером команды Егише Меликяном произошел конфликт. По словам футболиста, тренер, в частности, оскорбил его мать. Кобялко потребовал от Меликяна извинений, но тот отказался. В итоге футболист дал обидчику пощечину. После этого несколько человек, включая Меликяна, стали гоняться за Кобялко, однако не настигли его. Российский футболист уехал в аэропорт, чтобы улететь из Армении, но туда же прибыл и Меликян с подмогой - в итоге игрока избили.

"Решил узнать у главного тренера команды Егише Меликяна, чем я его так "спровоцировал", что он решил оскорбить меня и мою мать? Сказал ему, что он должен извиниться передо мной. Он заявил в ответ: "Не, ни за что" (в оригинале сказано более грубое слово - ред.) И тут я уже дал ему пощечину.

На меня налетел помощник тренера. Потом поднялся и сам Меликян, они начали за мной гоняться, однако ничего не вышло. Вдруг прибежали еще несколько человек — какие-то работники. В результате за мной гнались человек пять, но не догнали. Вы меня поймите, я же не гладиатор, я — футболист. Зачем мне одному ввязываться в драку против пяти человек? Сел в такси, поехал в аэропорт: до рейса было пару часов.

Доехал до аэропорта. Поставил багаж на ленту и начал проходить досмотр. Как только стал забирать сумки, периферическим зрением увидел, как на меня летит мужчина в красной футболке — это был Меликян. Он зарядил мне в область уха. Началась заварушка: мы с ним стали выяснять отношения, после этого со спины мне неожиданно прилетел удар по голове", - рассказал Кобялко.

Отметим, что 35-летний Кобялко является игроком "Пюника" с июля минувшего года. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 125 тысяч евро.

Источник: Чемпионат

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Теги: Пюник
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