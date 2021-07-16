Депутат Госдумы Свищев – о лозунге "Героям Слава" на форме украинских клубов: этим они хотят попытаться воздействовать на нас

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию о том, что клубы УПЛ обязали нанести на форму лозунг "Героям Слава" и контур страны, включая полуостров Крым.

Фото: УАФ