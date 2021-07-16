"Удивительно, что на форме клубов Украины будет территория не только Украины, но и других стран. Странно, что будут использовать и слоганы националистического характера. Нам не нужно на это реагировать, но сделать выводы следует. Этим они хотят как-то попытаться воздействовать на нас", — передаёт слова Свищёва "Чемпионат".
Напомним, на сайте Украинской премьер-лиги появился текст изменённого регламента проведения национального первенства. Документ вступает в силу с начала нового сезона.
Одним из нововведений стало обязательное включение в элементы экипировки лозунгов, изначально использовавшихся украинскими националистическими формированиями.
Депутат Госдумы Свищев – о лозунге "Героям Слава" на форме украинских клубов: этим они хотят попытаться воздействовать на нас
Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв отреагировал на информацию о том, что клубы УПЛ обязали нанести на форму лозунг "Героям Слава" и контур страны, включая полуостров Крым.
Фото: УАФ
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