"Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова". Реакция "Ференцвароша" на возможное назначение тренера

В пресс-службе "Ференцвароша" отреагировали на информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба.

Фото: РИА Новости