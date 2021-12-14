— Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова, — цитирует пресс-службу "Ференцвароша" Sport24.
Ранее появилась информация, что российский специалист Станислав Черчесов может стать главным тренером венгерского клуба. Прошлым местом работы Черчесова была сборная России, которую он возглавлял с 2016 по 2021 год. Также слухи связывали Черчесова с назначением в бельгийский "Антверпен" и сборную Польши.
Источник: Черчесов - основной кандидат на пост главного тренера "Ференцвароша"
"Мы не хотим комментировать слухи по поводу Черчесова". Реакция "Ференцвароша" на возможное назначение тренера
В пресс-службе "Ференцвароша" отреагировали на информацию о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера клуба.
Фото: РИА Новости