Матчи Скрыть

Сделать ставку

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.85X 3.35П2 2.55

Радимов: если честно, думал, что Черчесов окажется в РПЛ

Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ференцвароша".
Фото: "Зенит"
Радимов отметил, что ожидал увидеть Черчесова во главе одной из команд РПЛ. При этом важным фактором в решении российского специалиста согласиться на работу в "Ференцвароше" стало регулярное участие этой команды в еврокубках, считает Радимов.

"Если честно, я думал, что Черчесов окажется в РПЛ. <...> Не уверен, что там чемпионат сильнее нашего, мало того, он слабее, но это выбор Черчесова. То, что "Ференцварош" регулярно играет в еврокубках, - плюс, иначе бы Станислав туда не поехал", - сказал Радимов.

Напомним, сегодня, 20 декабря, "Ференцварош" объявил о заключении контракта с Черчесовым. Предыдущим местом работы 58-летнего специалиста была российская сборная, которую он возглавлял в 2016-2021 годах.

Источник: Чемпионат

Баженов: Черчесов - тренер, который дает результат. Не сомневался, что он найдет работу


Теги: Радимов Черчесов Ференцварош
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Источник: "Спартак" подпишет форварда сборной Ямайки Шамара Николсона 2
Форвард "Интернасьонала" Альберто не хочет переходить в "Зенит". Переговоры зашли в тупик 1
Смородская: я бы не давала "Локомотиву" деньги на трансферы, пока они не продадут тот мусор, что купили 2
Смолов может продолжить карьеру в MLS 1
Источник: скаут "ПСЖ" Каттани покинул клуб, чтобы стать спортивным директором "Спартака" 2
"Наши пути разошлись". Дарья Валитова сообщила о расставании с Александром Кокориным 5
В Госдуме одобрили решение "Ференцвароша" назначить Черчесова главным тренером 6
Радимов: если честно, думал, что Черчесов окажется в РПЛ 1
Черчесов возглавил "Ференцварош". Всё, что нужно знать о новом месте работы российского специалиста 2
"Барселона" согласовала условия контракта с Кавани
Губерниев: Черчесов подтверждает мощь российской тренерской школы 10
Кечинов: Черчесов был бы хорошим вариантом для "Спартака"? Да, конечно 1
Клубы АПЛ решили не переносить матчи 20-го тура
Баженов: Черчесов - тренер, который дает результат. Не сомневался, что он найдет работу эксклюзив
Директор "Ференцвароша": сотрудничество с Черчесовым - большая гордость для нашего клуба 1
Источник: миллиардер Ломакин намерен купить "Торпедо" и объединить клуб с "Родиной" 7
Габулов: Черчесов однозначно добьется успеха в "Ференцвароше"
Черчесов прокомментировал назначение на пост главного тренера "Ференцвароша" 4
"Барселона" может усилиться полузащитником "Челси" Зиешем
Экс-тренер "Спартака" по физподготовке: "красно-белые" будут в финале Лиги Европы, поверьте моим словам! 11
Президент "Урала": дед Адамова говорит, что Арсен близок к "Локомотиву"? Может быть, дед и близок 2
Стало известно, кто будет работать в тренерском штабе Черчесова в "Ференцвароше"
Колосков: Черчесов - успешный тренер, у него высокий потенциал
Сборная России на венгерском языке пожелала Черчесову удачи в "Ференцвароше" 2
"Дженоа" может арендовать Миранчука у "Аталанты". В переходе игрока заинтересован Шевченко 6
Газизов: переговоры со "Спартаком" по Урунову пока не ведутся 1
Официально: Черчесов - новый главный тренер "Ференцвароша" 21
"Ростов" опроверг информацию о четырехмесячной задолженности по зарплате 1
11 футболистов дебютировали за сборную России в 2021 году
Нападающий "Краснодара" Кордоба пропустит 4 месяца после операции 4
Все новости
-