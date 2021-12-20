Радимов отметил, что ожидал увидеть Черчесова во главе одной из команд РПЛ. При этом важным фактором в решении российского специалиста согласиться на работу в "Ференцвароше" стало регулярное участие этой команды в еврокубках, считает Радимов.
"Если честно, я думал, что Черчесов окажется в РПЛ. <...> Не уверен, что там чемпионат сильнее нашего, мало того, он слабее, но это выбор Черчесова. То, что "Ференцварош" регулярно играет в еврокубках, - плюс, иначе бы Станислав туда не поехал", - сказал Радимов.
Напомним, сегодня, 20 декабря, "Ференцварош" объявил о заключении контракта с Черчесовым. Предыдущим местом работы 58-летнего специалиста была российская сборная, которую он возглавлял в 2016-2021 годах.
Источник: Чемпионат
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Радимов: если честно, думал, что Черчесов окажется в РПЛ
Наставник "Зенита-2" Владислав Радимов поделился мнением о назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ференцвароша".
Фото: "Зенит"