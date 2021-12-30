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Романцев: меня немного удивило решение Черчесова возглавить "Ференцварош"

Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ференцвароша".
Фото: РФС
По словам Романцева, он был удивлен решением Черчесова принять предложение о работе в венгерском клубе. При этом назначение в "Ференцварош" свидетельствует о тренерском авторитете Черчесова, считает Романцев.

"Признаюсь, это решение Станислава меня немного удивило. Обычно его приглашали в команды, которые требовалось ставить на ноги. А "Ференцварош" - крепкий клуб с определенной репутацией в Европе. Значит, Черчесов - уже тренер с авторитетом. И его решение поработать в Венгрии, как считают некоторые, это вовсе не шаг назад, а новый вызов", - сказал Романцев.

Напомним, что предыдущим местом работы Черчесова была сборная России. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020, где россияне не вышли в плей-офф, финишировав на последнем месте в группе.

Источник: Спорт-Экспресс


Теги: Романцев Черчесов Ференцварош
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