По словам Романцева, он был удивлен решением Черчесова принять предложение о работе в венгерском клубе. При этом назначение в "Ференцварош" свидетельствует о тренерском авторитете Черчесова, считает Романцев.
"Признаюсь, это решение Станислава меня немного удивило. Обычно его приглашали в команды, которые требовалось ставить на ноги. А "Ференцварош" - крепкий клуб с определенной репутацией в Европе. Значит, Черчесов - уже тренер с авторитетом. И его решение поработать в Венгрии, как считают некоторые, это вовсе не шаг назад, а новый вызов", - сказал Романцев.
Напомним, что предыдущим местом работы Черчесова была сборная России. Он покинул национальную команду после неудачного выступления на Евро-2020, где россияне не вышли в плей-офф, финишировав на последнем месте в группе.
Источник: Спорт-Экспресс
Романцев: меня немного удивило решение Черчесова возглавить "Ференцварош"
Бывший наставник "Спартака" Олег Романцев прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера "Ференцвароша".
Фото: РФС