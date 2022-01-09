"Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может соответствующим образом влиять на них. В то же время нужен тренер, который излучает уверенность в себе и веру, которой пронизаны футболисты", - сказал Хайналь.
Черчесов официально был назначен тренером "Ференцвароша" 20 декабря. Сообщалось, что он также находился в числе претендентов на пост тренера сборной Польши, на тот момент занимаемый Пауло Соузой.
До этого Черчесов возглавлял сборную России, "Динамо", "Спартак" и польскую "Легию".
Дебют Черчесова на посту главного тренера клуба ожидается 27 января. "Ференцварош" встретится с "Академией Пушкаша".
Источник: Nemzeti Sport Online
Спортдир "Ференцвароша": Черчесов - интеллигентный человек, но хорошие манеры не исключают решительности и харизмы
Спортивный директор "Ференцвароша" Томаш Хайналь оценил личные качества нового главного тренера клуба Станислава Черчесова.
Фото: РФС