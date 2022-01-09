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Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
0 - 1 0 1
Бетис2 тайм
П1 4X 2.88П2 2.1
Севилья
18:15
ХетафеНе начат
П1 1.62X 3.6П2 7
Алавес
20:30
АтлетикНе начат
П1 4.2X 3.35П2 2
Осасуна
20:30
КадисНе начат
П1 1.66X 3.75П2 5.8
Вильярреал
23:00
АтлетикоНе начат
П1 2.85X 3.15П2 2.7

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Венеция
0 - 3 0 3
МиланЗавершен
Эмполи
1 - 2 1 2
Сассуоло1 тайм
П1 8X 4П2 1.44
Наполи
18:30
СампдорияНе начат
П1 1.43X 4.9П2 7.2
Удинезе
18:30
АталантаНе начат
П1 5.2X 4.3П2 1.63
Дженоа
20:30
СпецияНе начат
П1 2.19X 3.2П2 3.7
Рома
20:30
ЮвентусНе начат
П1 3.45X 3.25П2 2.27
Интер
22:45
ЛациоНе начат
П1 1.39X 5.2П2 7.8
Верона
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.36X 5.4П2 8.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Герта
17:30
КёльнНе начат
П1 2.7X 3.4П2 2.55
Бохум
19:30
ВольфсбургНе начат
П1 3.4X 3.25П2 2.27

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брест
0 - 3 0 3
НиццаЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
Страсбур1 тайм
П1 5.5X 3.5П2 1.67
Монпелье
Перенесён
Труа
Клермон
0 - 0 0 0
Реймс1 тайм
П1 4.5X 3П2 1.91
Нант
19:05
МонакоНе начат
П1 3.85X 3.45П2 2.03
Лион
22:45
ПСЖНе начат
П1 3.55X 3.95П2 1.98
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Спортдир "Ференцвароша": Черчесов - интеллигентный человек, но хорошие манеры не исключают решительности и харизмы

Спортивный директор "Ференцвароша" Томаш Хайналь оценил личные качества нового главного тренера клуба Станислава Черчесова.
Фото: РФС
"Черчесов повидал мир, он интеллигентный человек. Хорошие манеры не исключают решительности и харизмы. Он точно знает, что происходит в головах игроков, и может соответствующим образом влиять на них. В то же время нужен тренер, который излучает уверенность в себе и веру, которой пронизаны футболисты", - сказал Хайналь.

Черчесов официально был назначен тренером "Ференцвароша" 20 декабря. Сообщалось, что он также находился в числе претендентов на пост тренера сборной Польши, на тот момент занимаемый Пауло Соузой.

До этого Черчесов возглавлял сборную России, "Динамо", "Спартак" и польскую "Легию".

Дебют Черчесова на посту главного тренера клуба ожидается 27 января. "Ференцварош" встретится с "Академией Пушкаша".

Источник: Nemzeti Sport Online


Теги: Черчесов Ференцварош
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