Лория: футболисты из России оставляли в Казахстане хороший след. На Тихонова и Титова ходили стадионами

Бывший вратарь сборной Казахстана Давид Лория вспомнил о периоде, когда в казахстанские клубы приезжали известные российские футболисты.

Фото: ФК "Астана"





А с 2016 по 2019 год за алматинский "Кайрат" выступал бывший нападающий "



"В Казахстане было очень много российских игроков, да и вообще футболистов из РПЛ. И несмотря на то, что многие из них приезжали под конец карьеры, они оставляли хороший след. Когда приезжали Тихонов и Титов в 2009-м, смотреть на них приходили целые стадионы", - сказал Лория.



Вратарь Давид Лория завершил свою карьеру в 2019 году. В составе сборной Казахстана он провел 46 матчей. Лория выступал за "Спартак" из Нальчика, "Иртыш", "Кайрат", "Ордабасы" и "Окжетпес".



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Лория: Аршавин удивил меня своим задорным отношением к футболу Напомним, в 2009 году бывший игроки " Спартака " Андрей Тихонов и Егор Титов завоевали серебряные медали чемпионата Казахстана в составе "Астаны". Тогда этот клуб назывался " Локомотив ".А с 2016 по 2019 год за алматинский "Кайрат" выступал бывший нападающий " Зенита " Андрей Аршавин."В Казахстане было очень много российских игроков, да и вообще футболистов из РПЛ. И несмотря на то, что многие из них приезжали под конец карьеры, они оставляли хороший след. Когда приезжали Тихонов и Титов в 2009-м, смотреть на них приходили целые стадионы", - сказал Лория.Вратарь Давид Лория завершил свою карьеру в 2019 году. В составе сборной Казахстана он провел 46 матчей. Лория выступал за "Спартак" из Нальчика, "Иртыш", "Кайрат", "Ордабасы" и "Окжетпес".Источник: Sport24