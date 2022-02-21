Украинский полузащитник Калитвинцев: если бы было предложение из России, то даже не рассматривал бы его

Полузащитник "Александрии" Владислав Калитвинцев рассказал о том, были ли у него предложения из России.

Фото: ФК "Александрия"





Владислав Калитвинцев - сын Юрия Калитвинцева. Напомним, Юрий выступал за московское "



Владислав Калитвинцев в январе этого года перешел в "Александрию". За новый клуб он не провел пока ни одного матча. Предыдущей командой 29-летнего полузащитника была "Десна". В первой части УПЛ сезона-2021/22 Владислав провел 16 матчей, в которых забил 3 гола.



Источник: "Были ли варианты продолжить карьеру в России? Нет, таких вариантов не было. Если бы было предложение из России, то даже не рассматривал бы его, а сразу бы отказался. Украина для меня все. Хотя я сам родился в Москве, но я там прожил очень мало. Для меня Украина – это мой дом", - сказал Калитвинцев.Владислав Калитвинцев - сын Юрия Калитвинцева. Напомним, Юрий выступал за московское " Динамо ", "Ротор" и нижегородский " Локомотив ". Став тренером, Калитвинцев-старший возглавлял "Волгу" (Нижний Новгород) и московское "Динамо". Сейчас он является главным тренером украинского клуба "Полесье".Владислав Калитвинцев в январе этого года перешел в "Александрию". За новый клуб он не провел пока ни одного матча. Предыдущей командой 29-летнего полузащитника была "Десна". В первой части УПЛ сезона-2021/22 Владислав провел 16 матчей, в которых забил 3 гола.Источник: Fanday.net