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"Базель" ведет переговоры с ЦСКА по возвращению Чалова

Глава пресс-службы "Базеля" Саймон Уолтер рассказал, что швейцарский клуб продолжает общение с ЦСКА по поводу форварда Федра Чалова.
Фото: Getty Images
- "Базель" и ЦСКА продолжают разговоры по поводу Чалова, но очевидно, что ситуация не из простых. Федор отлично интегрировался, клуб и команда были бы счастливы, если бы он остался в Швейцарии, но, конечно, это вопрос, который должны урегулировать между собой два клуба. Кстати, какого-то настоящего прощания с Федором пока так и не было, - передает слова Уолтера "РБ Спорт".

24-летний российский нападающий Федор Чалов с февраля 2022 года до конца прошедшего сезона выступал в аренде за швейцарский "Базель" и в 17 матчах за клуб во всех турнирах забил 4 гола и оформил 2 голевых передачи. По завершении срока действия арендного договора Чалов вернулся в Россию и после отпуска прибыл в расположение ЦСКА, с которым и проходит межсезонный сбор под руководством нового главного тренера красно-синих Владимира Федотова.


Швейцария Базель ЦСКА Чалов Российские трансферы
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