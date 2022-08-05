- Я думаю, что Оздоеву еще играть и играть. Он возмужал, стал мудрее. Турецкий чемпионат очень интересный по всем параметрам. Думаю, он получит удовольствие. Очевидно, Пирло изучил качества Оздоева, и, по всей видимости, он подходит ему по структуре игры. Оздоев - хороший игрок, но надо, чтобы он был в порядке, - цитирует Непомнящего Metaratings.ru.
29-летний центральный полузащитник Магомед Оздоев по завершении прошедшего сезона покинул в связи с истечением срока действия контракта петербургский "Зенит", за который выступал с февраля 2018 года. 28 июля российский хавбек на правах свободного агента подписал соглашение со сроком действия 2 года со стамбульским клубом "Фатих Карагюмрюк", главным тренером которого является 43-летний итальянский экс-полузащитник Андреа Пирло.
Непомнящий: Оздоеву еще играть и играть. Очевидно, он подходит Пирло
Экс-главный тренер "Томи" и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал переход полузащитника Магомеда Оздоева в турецкий "Фатих Карагюмрюк".
Фото: ФК "Зенит"