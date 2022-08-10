СМИ: на полузащитника "Аякса" напали двое грабителей. Игрок травмировал руку

Полузащитник "Аякса" Душан Тадич стал жертвой попытки ограбления.

Фото: Getty Images

По данным источника, на сербского полузащитника напали в ночь с 27 на 28 июля около его дома в Амстердаме. Тадич постарался убежать от грабителей, после чего между ними завязалась драка, в ходе которой серб травмировал руку и порвал одежду. Ему удалось спастись, сбежав в один из ресторанов неподалеку. Сообщается, что грабители требовали часы футболиста.



Душан Тадич выступает за "Аякс" с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник провел два матча во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. Ранее Тадич играл за "Саутгемптон", "Твенте", "Гронинген" и "Войводину".



Источник: De Telegraaf