Напомним, "фроди" уступил "Карабаху" в 3-м отборочном раунде ЛЧ (1:1, 1:3). Теперь "Ференцварош" в раунде плей-офф Лиги Европы сыграет с ирландским клубом "Шэмрок Роверс".
Накануне подопечные Черчесова разгромили на своем поле "МОЛ Фехервар" (4:0) в чемпионате Венгрии. В турнирной таблице "зеленые орлы" идут на 1-м месте, набрав в 2-х матчах 6 очков.
"Доволен тем, как наша команда провела матч на фоне поражения от "Карабаха". Было важно быстро восстановиться - прежде всего, психологически - и это удалось. Тем более, "Ференцварош" с крупным счетом победил команду, которая тоже представляет Венгрию в еврокубках"
- сказал Черчесов.
Источник: "СЭ"
Черчесов: "Ференцварош" быстро восстановился после вылета из Лиги чемпионов
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов рассказал, как венгерский клуб пережил вылет из Лиги чемпионов.
Фото: ФК "Ференцварош"