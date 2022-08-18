- Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный - там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи, и будем следить, как он там себя проявит. Балотелли и Ракицкий - хорошая банда собралась, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".
Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба, которому 22 августа исполнится 34 года, подписал контракт по схеме "1+1" с турецким клубом "Адана Демирспор", который после двух стартовых туров национальной Суперлиги занимает первое место с 6 набранными очками. В составе этой команды выступают экс-центральный защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий и скандально известный итальянский форвард Марио Балотелли.
Дзюба едет в «Адана Демирспор» к Ракицкому и Балотелли. А что это за команда?
Канчельскис - о новом клубе Дзюбы: турецкий чемпионат приличный, тяжело играть. Балотелли и Ракицкий - хорошая банда
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал переход экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в турецкий клуб "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Зенит"