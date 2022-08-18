Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Крылья Советов
19:00
ФакелНе начат
П1 1.82X 3.85П2 4.3

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эспаньол
21:00
Райо ВальеканоНе начат
П1 2.41X 3.2П2 3.2
Севилья
23:00
ВальядолидНе начат
П1 1.58X 4.1П2 6.2

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Боруссия М
21:30
ГертаНе начат
П1 1.54X 4.7П2 5.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лион
22:00
ТруаНе начат
П1 1.28X 6.2П2 10
Сделать ставку

Канчельскис - о новом клубе Дзюбы: турецкий чемпионат приличный, тяжело играть. Балотелли и Ракицкий - хорошая банда

Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис прокомментировал переход экс-нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в турецкий клуб "Адана Демирспор".
Фото: ФК "Зенит"
- Не самый плохой вариант. Турецкий чемпионат приличный - там тяжело играть. Пожелаю ему удачи. Не так много наших представителей играет за рубежом. Пожелаю ему удачи, и будем следить, как он там себя проявит. Балотелли и Ракицкий - хорошая банда собралась, - передает слова Канчельскиса "Чемпионат".

Ранее стало известно, что нападающий Артем Дзюба, которому 22 августа исполнится 34 года, подписал контракт по схеме "1+1" с турецким клубом "Адана Демирспор", который после двух стартовых туров национальной Суперлиги занимает первое место с 6 набранными очками. В составе этой команды выступают экс-центральный защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий и скандально известный итальянский форвард Марио Балотелли.

Дзюба едет в «Адана Демирспор» к Ракицкому и Балотелли. А что это за команда?


Турция Адана Демирспор Дзюба Ракицкий Балотелли Канчельскис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Соколов: "Крылья Советов" недобрали свои очки с "Торпедо" и "Локомотивом". "Факелу" уступать не собираемся
Канчельскис - о новом клубе Дзюбы: турецкий чемпионат приличный, тяжело играть. Балотелли и Ракицкий - хорошая банда
Гранат: всем командам надо опасаться такой "Спартак", даже в чемпионский сезон у него не было такого яркого отрезка
«Спартак» споткнётся на «Динамо» и отдаст лидерство «Зениту». Прогноз Rusfootball на 6-й тур РПЛ 13
Результаты конкурса прогнозов авторов и читателей Rusfootball после 5 тура РПЛ 8
Лепехин: в России Дзюбе могли предложить условия не хуже, чем в Турции 2 эксклюзив
Карпин отреагировал на переход Дзюбы в "Адана Демирспор" 4
Соболев пять с половиной часов раздавал автографы болельщикам "Спартака" 6
"Чтобы был полный спорт". В "Зените" пожелали удачи Дзюбе в турецком клубе
"Химки" и "Локомотив" обменялись шутками перед очным матчем (видео) 1
Губерниев - о переходе Дзюбы в "Адана Демирспор": это серьезный вызов для него. Главное, чтобы он там не пропал 1
Супруга Карпина рассказала, что оформила Fan ID для детей 4
Орлов считает, что следующая тренерская отставка может состояться в "Локомотиве" 3
"Без его совета точно не обошлось". Радимов рассказал, кто мог повлиять на переход Дзюбы в "Адана Демирспор" 1
Б. Игнатьев - об отставке Бородюка: чтобы дать такую категоричную оценку, пяти туров недостаточно, это запредельно 3 эксклюзив
Аршавин одним словом описал переход Дзюбы в "Адана Демирспор"
"Ференцварош" Черчесова разгромил "Шемрок Роверс" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы 3
Дзюба: спасибо руководству "Адана Демирспор" за доверие. Обещаю, что не подведу! 5
Новичок "Зенита" Мантуан оценил уровень чемпионата России
Дзюба - о переходе в "Адана Демирспор": наконец-то! Готов к новым вызовам 7
Стал известен номер, под которым будет выступать Дзюба в "Адана Демирспор" 6
Дзюба сравнил свой дуэт с Балотелли в "Адана Демирспор" с персонажами фильма "1+1" (фото) 6
Мантуан: все команды настраиваются на игры с "Зенитом", как на последний бой 3
"Зенит" провел футбольный фестиваль для девочек "Мы в игре. Лето" 1
Мантуан: мой дебют за "Зенит" - восхитительный, потрясающий момент! 2
Официально: Дзюба стал игроком "Адана Демирспор" 20
Обляков - о продлении контракта с ЦСКА: я люблю этот клуб. Спасибо всем за доверие
В "Спартаке" рассказали, когда ждут возвращения Рыбуса в строй 1
Официально: Илья Геркус — президент "Торпедо"
Абаскаль - о матче с "Динамо": дерби зачастую выигрывают за счет сердца. Мы должны вложить нашу душу
Все новости
-