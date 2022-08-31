По данным источника, "Фиорентина" отдает футболиста в бесплатную аренду на год, при этом киприоты будут платить футболисту 1 млн евро в год – чуть менее половины его итальянской зарплаты.
Российский нападающий Александр Кокорин перешёл в итальянскую "Фиорентину" из московского "Спартака" зимой 2021 года. В предыдущем сезоне форвард принял участие в семи матчах, проведя на поле в общей сумме 85 минут. Результативными действиями не отмечался. В текущем сезоне не попадал в заявку клуба ни на одну из игр.
Источник: "Sport24".
СМИ: "Арис" готов платить Кокорину миллион евро, аренда – бесплатная
Из источника стало известно об условиях, на которых Александр Кокорин может перейти в кипрский "Арис".
Фото: AFP