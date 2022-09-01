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Тренер "Ариса" рассказал, когда Кокорин может дебютировать за кипрский клуб

Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский рассказал, когда новичок команды, российский нападающий Александр Кокорин сможет дебютировать за кипрский клуб.
Фото: AFP
Кокорин перешел из "Фиорентины" в "Арис" на правах аренды накануне. Завтра, 2 сентября, кипрский клуб сыграет против "Олимпиакоса" из Никосии.

"Он вчера только прилетел, прошел медобследование и провел индивидуальную тренировку. Сегодня предыгровая, поэтому тоже больших нагрузок не будет. Завтра у нас матч. Посмотрим.

Он будет в заявке, но понятно, что выйдет на поле не с первых минут. Возможно, какое-то количество времени получит", - сказал Шпилевский.

Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года. С того момента он провел всего 11 матчей, в которых ни разу не отличался результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 800 тысяч евро.

Источник: РБ Спорт


Арис Кокорин
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