Кокорин перешел из "Фиорентины" в "Арис" на правах аренды накануне. Завтра, 2 сентября, кипрский клуб сыграет против "Олимпиакоса" из Никосии.
"Он вчера только прилетел, прошел медобследование и провел индивидуальную тренировку. Сегодня предыгровая, поэтому тоже больших нагрузок не будет. Завтра у нас матч. Посмотрим.
Он будет в заявке, но понятно, что выйдет на поле не с первых минут. Возможно, какое-то количество времени получит", - сказал Шпилевский.
Александр Кокорин перешел в "Фиорентину" в январе прошлого года. С того момента он провел всего 11 матчей, в которых ни разу не отличался результативными действиями. Его контракт с итальянским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего в 800 тысяч евро.
Источник: РБ Спорт
Тренер "Ариса" рассказал, когда Кокорин может дебютировать за кипрский клуб
Главный тренер "Ариса" Алексей Шпилевский рассказал, когда новичок команды, российский нападающий Александр Кокорин сможет дебютировать за кипрский клуб.
Фото: AFP