Дзюба по окончании прошлого сезона покинул "Зенит", у Артема закончился контракт с петербуржцами, стороны не стали продлевать сотрудничество. В августе Дзюба на правах свободного агента перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор", подписав контракт по схеме "1+1". В составе "Демирспора" Артем провел 3 матча и забил 1 гол.
Кокорин в конце трансферного окна на правах аренды перешел в кипрский "Арис" из "Фиорентины". За клуб из Лимассола россиянин будет выступать до конца сезона. Александр в дебютном матче за "Арис" отметился голевой передачей, кипрский клуб победил местный "Олимпиакос" со счетом 5:0.
"Вы знаете, во-первых, Дзюба уже немолодой, а, во-вторых, не мне решать. Думаю, что финансовая составляющая не последнюю роль занимает в этом решении. Я за него рад.
Кокорин? Кипр - не самая футбольная держава. И не скажу, что он герой моего романа", - цитирует Шнурова РИА Новости.
Сергей Шнуров: Кокорин - герой не моего романа. А за Дзюбу я рад
Солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров поделился мнением о карьере двух российских нападающих - Александра Кокорина и Артема Дзюбы.
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