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Онопко: Кокорина не жалко – это его судьба

Тренер "Ростова" и сборной России Виктор Онопко прокомментировал трансфер Александра Кокорина в кипрский "Арис".
Фото: ФК "Арис"
– Жалко ли мне Кокорина и то, что он перебрался в кипрский чемпионат? Не могу сказать, что жалко, ведь это его судьба и футбольная жизнь. Сложилось много обстоятельств, из-за которых пришлось принять такое решение и перейти в "Арис", – приводит слова Онопко "РБ Спорт".

Напомним, что Александр Кокорин оформил трансфер из итальянской "Фиорентины" в кипрский "Арис" на предыдущей неделе. Клубы договорились об аренде 31-летнего нападающего до конца сезона. В дебютном матче за новую команду Александр отличился результативной передачей, выйдя на поле по ходу матча. Ближайший свою игру "Арис" проведёт в местном чемпионате против "АПОЭЛа", игра состоится 10 сентября.


Кокорин Онопко Арис
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