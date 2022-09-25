"Прокопьев на просмотре в "Ботеве". Уже приехал, завтра начнёт тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста", - приводит слова Расулова "Чемпионат".
Михаил Прокопьев является воспитанником академий "Алмаз-Антей" и "Зенита". Также он играл за молодежную команду "Строгино". Летом прошлого года Прокопьев приостановил профессиональную карьеру, чтобы перебраться в любительский клуб "2Drots", выступающий в медийной лиге, откуда потом перебрался в "Амкал".
В нынешнем розыгрыше Кубка России Прокопьев отметился тремя голевыми передачами в трех играх. Его команда вылетела в 1/64 Кубка России, уступив в серии пенальти "Звезде" из Санкт-Петербурга.
В "Ботеве" подтвердили, что россиянин Прокопьев находится на просмотре в клубе
Медиадиректор "Ботева" Сергей Расулов подтвердил, что полузащитник "Амкала" Михаил Прокопьев находится на просмотре в болгарском клубе.
Фото: социальные сети Михаила Прокопьева