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В "Ботеве" подтвердили, что россиянин Прокопьев находится на просмотре в клубе

Медиадиректор "Ботева" Сергей Расулов подтвердил, что полузащитник "Амкала" Михаил Прокопьев находится на просмотре в болгарском клубе.
Фото: социальные сети Михаила Прокопьева
"Прокопьев на просмотре в "Ботеве". Уже приехал, завтра начнёт тренироваться. Тренерский штаб будет смотреть его в качестве профессионального футболиста", - приводит слова Расулова "Чемпионат".

Михаил Прокопьев является воспитанником академий "Алмаз-Антей" и "Зенита". Также он играл за молодежную команду "Строгино". Летом прошлого года Прокопьев приостановил профессиональную карьеру, чтобы перебраться в любительский клуб "2Drots", выступающий в медийной лиге, откуда потом перебрался в "Амкал".

В нынешнем розыгрыше Кубка России Прокопьев отметился тремя голевыми передачами в трех играх. Его команда вылетела в 1/64 Кубка России, уступив в серии пенальти "Звезде" из Санкт-Петербурга.


Ботев
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