Матчи Скрыть

Лига Наций УЕФА

Новости
Украина
0 - 0 0 0
Шотландия2 тайм
Албания
1 - 0 1 0
Исландия2 тайм
П1 1.03X 8П2 100
Норвегия
0 - 2 0 2
Сербия2 тайм
П1 85X 10.5П2 1.01
Греция
2 - 1 2 1
Северная Ирландия2 тайм
Косово
4 - 0 4 0
Кипр2 тайм
Швейцария
2 - 1 2 1
Чехия2 тайм
Ирландия
2 - 2 2 2
Армения2 тайм
П1 2.85X 1.45П2 16.5
Португалия
0 - 0 0 0
Испания2 тайм
П1 4.8X 1.52П2 4.3
Швеция
1 - 1 1 1
Словения2 тайм
П1 3X 1.6П2 7.25
Сделать ставку

Юран: Кокорин, что, девочка, чтобы его жалеть?

Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о карьере российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"
Кокорин в конце трансферного окна на правах аренды перешел в кипрский "Арис" из "Фиорентины". За клуб из Лимассола россиянин будет выступать до конца сезона. Футболист забил 1 гол в двух матчах чемпионата Кипра и записал себе в актив дубль в товарищеской встрече с "АЕЗ Закаки" – подопечные Алексея Шпилевского одержали победу со счетом 7:1.

"Жалко ли мне Кокорина? Кокорин, что, девочка, чтобы его жалеть? Он мужчина, сам выбирает себе дорогу. Значит, он доволен тем, как сложилась его карьера, раз все так получилось. Это его выбор - играть по полной или как получится. Оценка карьеры Саши - ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать", - приводит слова Юрана РБ Спорт.

Также Кокорин защищал цвета московских клубов "Динамо" и "Спартак", петербургского "Зенита" и "Сочи".

В сборной России Александр провел 48 матчей, на его счету 12 забитых мячей. Последний раз за национальную команду он играл в 2017 году.


Юран Кокорин Арис
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: венгерский "Дебрецен" вел переговоры с Талалаевым
"Такими темпами "Локомотив" вылетит в Первую Лигу". Смородская - о назначении Давидса
Президент "Легиона" рассказал, что один футболист махачкалинцев призван на срочную службу
Кварацхелия - самый дорогой игрок из стран бывшего СССР. В топ-10 - три россиянина
"Логики я не вижу". Семин - о назначении Давидса в "Локомотив"
Юран: Кокорин, что, девочка, чтобы его жалеть?
"Матч ТВ" в прямом эфире покажет матч любительского клуба "СтавропольАгроСоюз" в Кубке России
"Локомотив" намерен пополнить штаб русскоязычным тренером
Юран заявил, что готов возглавить сборную России 5
Цорн: Давидс был приглашен в "Локомотив" по желанию Циннбауэра
Мантуан рассказал, почему перешел в "Зенит"
Давидс: пришел в "Локомотив" для того, чтобы помочь команде добиться успеха
Официально: южноафриканец Давидс назначен на должность помощника главного тренера "Локомотива" 6
Агент Тодоровича: у Дарко нет никаких проблем, у него контракт с "Ахматом". Конечно, он вернется
Главный тренер сборной Англии Саутгейт может покинуть команду после ЧМ-2022
Кавазашвили: отдал бы награду лучшего игрока сентября Соболеву, чтобы его мотивировать! 1
Талалаев рассказал, чем занимается после увольнения из "Ахмата"
"Рубину" запретили регистрировать новых игроков 1
Неймар: надеюсь, что смогу обойти Пеле по голам за сборную 1
"Будет предложение - пообщаемся с радостью". Канчельскис заявил, что готов стать тренером "Спартака" 9
Камоцци: "Спартак" может попытаться победить "Зенит". Это не невозможно 3
Кержаков заявил, что у него нет предложений по тренерской работе 4
Член президиума Боснии Додик: можно будет собрать команду, чтобы матч с Россией состоялся 2
СМИ: Месси может отказаться от возвращения в "Барселону" из-за конфликта с одним из игроков каталонцев
В "Торино" рассказали, когда станет известно, сможет ли Миранчук сыграть с "Наполи"
Григорян - о назначении Эшуорта: поражает ослиное упорство, с которым бывших звезд "Спартака" не ходят видеть в клубе
Стали известны все назначения судей на матчи 11-го тура РПЛ
Москалев рассудит матч "Зенита" и "Ростова" 4
Корниленко: мы однозначно выгодно приобрели Глушенкова 1
Экс-тренер "Спартака" - о Карпине: он способен тренировать команду Ла лиги
Все новости
-