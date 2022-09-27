Кокорин в конце трансферного окна на правах аренды перешел в кипрский "Арис" из "Фиорентины". За клуб из Лимассола россиянин будет выступать до конца сезона. Футболист забил 1 гол в двух матчах чемпионата Кипра и записал себе в актив дубль в товарищеской встрече с "АЕЗ Закаки" – подопечные Алексея Шпилевского одержали победу со счетом 7:1.
"Жалко ли мне Кокорина? Кокорин, что, девочка, чтобы его жалеть? Он мужчина, сам выбирает себе дорогу. Значит, он доволен тем, как сложилась его карьера, раз все так получилось. Это его выбор - играть по полной или как получится. Оценка карьеры Саши - ниже среднего, он мог бы лучше себя реализовать", - приводит слова Юрана РБ Спорт.
Также Кокорин защищал цвета московских клубов "Динамо" и "Спартак", петербургского "Зенита" и "Сочи".
В сборной России Александр провел 48 матчей, на его счету 12 забитых мячей. Последний раз за национальную команду он играл в 2017 году.
Юран: Кокорин, что, девочка, чтобы его жалеть?
Экс-главный тренер "Химок" Сергей Юран высказался о карьере российского нападающего Александра Кокорина.
Фото: ФК "Арис"