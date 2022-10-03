"Надеюсь, Артем еще будет получать немало игровой практики. Мы с ним списывались - говорит, что работает наравне со всеми, общается с главным тренером и ждет своего шанса", - приводит слова Черчесова "СЭ".
Дзюба перешел в турецкий клуб летом на правах свободного агента. В последних трех матчах Артем оставался на скамейке запасных. Всего за "Демирспор" 34-летний футболист провел 3 матча, на его счету 1 гол. Последний раз на поле Дзюба выходил 4 сентября в игре против "Хатайспора" (1:1).
7 октября "Демирспор" в гостях сыграет против "Газиантепа".
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"Артем ждет своего шанса". Черчесов рассказал о переписке с Дзюбой
Главный тренер "Ференцвароша" Станислав Черчесов высказался о малом игровом времени нападающего Артема Дзюбы в турецком "Адана Демирспор".
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