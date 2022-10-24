- А кому он здесь нужен? Кто его возьмет? Он может и мечтать поехать поиграть в Англию, но кому он реально нужен? Да, "Рубин" его приглашал. И что? Кому он нужен? Всё, нет уже Дзюбы, он уже мертвый футболист. Помните, как Николай Петрович Старостин говорил: "Кто сгорел, того не подожжешь". Всё, он уже сгорел. Я давно на нём поставил крест. И вы забудьте про него, - цитирует слова Колоскова РИА Новости.
34-летний экс-нападающий петербургского "Зенита" и сборной России Артем Дзюба в августе 2022 года на правах свободного агента подписал контракт с клубом турецкой Суперлиги "Адана Демирспор". За новый клуб футболист провел 5 матчей во всех турнирах, отметившись в них одним забитым голом. Из 6 последних матчей своей команды в чемпионате Турции Дзюба принял участие в одном, выйдя на замену на 6 минут, 4 раза остался в запасе и вовсе не попал в заявку на встречу 11 тура Суперлиги с "Коньяспором" (1:1), которая состоялась 23 октября.
Колосков: всё, нет уже Дзюбы, он мертвый футболист. Как говорил Старостин, кто сгорел, того не подожжешь
Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на вопрос о возможном возвращении в РПЛ 34-летнего нападающего турецкого "Адана Демирспор" Артема Дзюбы.
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