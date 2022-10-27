- Перспективы вернуться в Узбекистан? Пишут, что им интересуется "Навбахор". Про "Пахтакор" сложно сказать. Непонятно, знает ли его нынешний главный тренер или нет. Думаю, единственный клуб, куда он может вернуться - это "Навбахор", его там знают. Если вернется, то вернется туда, скорее всего. Знаю, что им интересуется корейский клуб, может, туда, - передает слова Ирисметова Metaratings.ru.
25 октября стало официально известно, что 21-летний узбекский атакующий полузащитник Остон Урунов расторг контракт с екатеринбургским "Уралом" по взаимному согласию. Ранее футболист выступал в РПЛ за московский "Спартак" и "Уфу". До перехода в российский чемпионат Урунов выступал в первенстве Узбекистана за ташкентские "Пахтакор" и "Локомотив", в также "Навбахор" из Намангана.
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Ирисметов: знаю, что Уруновым интересуется корейский клуб
Спортивный директор "Пахтакора" Жафар Ирисметов прокомментировал перспективы карьеры полузащитника Остона Урунова после ухода из "Урала".
Фото: ФК "Спартак"