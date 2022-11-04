– Не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке. Другой вопрос, в какой клуб он перейдет. Он сильно зарекомендовал себя не только в чемпионате Норвегии, но и на международной арене. Сложно ему что-то советовать, у Никиты есть свои мысли и идеи, – приводит слова Семина "Чемпионат".
Российский голкипер Никита Хайкин перешел в норвежский футбольный клуб "Буде-Глимт" с марта 2019 года. Сегодня Никита объявил о том, что не будет продлевать контракт с норвежским клубом, который заканчивается в конце текущего года. "Буде-Глимт" идет вторым в чемпионате Норвегии, а также участвовал в Лиге Европы, где занял третье место в группе, где помимо них играли английский "Арсенал", голландский "ПСВ" и швейцарский "Цюрих".
Семин: не сомневаюсь, что Хайкин будет востребован на рынке
Бывший тренер московского "Локомотива" Юрий Семин высказался о решении российского голкипера Никиты Хайкина покинуть норвежский "Буде-Глимт".
Фото: Global Look Press