– Для меня удивительно, что Дзюба провалился в Турции. Это большая редкость, когда покупают нового игрока и совсем не дают ему играть. Мне казалось, что у Дзюбы хорошо получится в Турции. Но все может наладиться. У него еще есть время, чтобы зарекомендовать себя, – приводит слова Дюрицы "Sport24".
Артем Дзюба перешел в турецкий клуб "Адана Демирспор" в августе 2022 года в статусе свободного агента. До этого российский нападающий выступал за "Зенит". В конце предыдущего сезона у него закончился контракт с питерским клубом, который он не стал продлевать. В текущем сезоне Артем Дзюба принял участие в пяти матчах за турецкий клуб, проведя на футбольном поле в сумме 220 минут. На счету у Артема всего один забитый мяч, в дебютном матче за клуб. Контракт Дзюбы с "Аданой Демирспор" действует до лета 2023 года и предусматривает опцию продления на еще один год.
Ян Дюрица: удивительно, что Дзюба провалился в Турции
Экс-игрок "Локомотива" Ян Дюрица признался, что не понимает, почему российский форвард турецкого "Адана Демирспор" Артем Дзюба не может пробиться в основу команды.
Фото: ФК "Адана Демирспор"