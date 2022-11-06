Напомним, ранее появилась информация, что Артем Дзюба расторг свой контракт с "Аданой Демирспор". Sport 24 сообщал, что россиянина не устроило количество игрового времени и задержки по зарплате в клубе.
Однако, по данным источника, уход Дзюбы происходит именно по решению самого турецкого клуба. Это связано с тем, что форвард не подошел под тактические требования Винченцо Монтеллы. Отмечается, что никаких задержек по зарплате в "Адане" нет и Дзюба уже получил все деньги, которые ему положены.
Артем Дзюба перебрался в "Адану Демирспор" в августе этого года, но не сумел закрепиться в основе турецкого клуба. Форвард провел лишь 4 матча за "Адану" в чемпионате Турции, отметившись одним голом. При этом он не выходил на поле в 6 из последних 7 матчей команды в чемпионате.
"РБ Спорт": расторжение контракта Дзюбы - это инициатива "Адана Демирспор"
Уход Артема Дзюбы из "Адана Демирспор" происходит по инициативе клуба.
Фото: ФК "Адана Демирспор"