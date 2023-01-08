– Получал ли этой зимой Оздоев предложения от других клубов? Такого, чтобы произошел диалог между руководством клубов и самим Магомедом, не было. А так, Оздоев в полном расцвете сил, турецкие гранды им интересуются. Но он соблюдает контракт, не дергается и все решения принимает основательно, – цитирует Гаргаева Sport24.
Напомним, что Магомед Оздоев перешел в турецкий "Фатих Карагюмрюк" летом 2022 года на правах свободного агента. Оздоев заключил контракт сроком до лета 2024 года и возможностью продления соглашение еще на один год. В текущем сезоне чемпионата Турции Магомед отыграл 16 матчей за "Фатих Карагюмрюк", проведя на футбольном поле в общей сумме 1344 минуты. На счету у Оздоева на данный момент насчитывается два забитых мяча и три результативных передачи.
Сам клуб, за который выступает Магомед Оздоев, идет на десятом месте в турнирной таблице чемпионата Турции (всего команд – 19). Текущими лидерами являются "Галатасарай" и "Фенербахче", которые прямо сейчас играют между собой. Третью строчку занимает "Истанбул Башакшехир", четвертую – "Адана Демирспор", из которой в начале ноября 2022 года ушел российский центрфорвард Артем Дзюба.
Представитель Оздоева: Магомед находится в полном расцвете сил. Им интересуются турецкие гранды
Анзор Гаргаев, являющийся представителем российского полузащитника "Фатих Карагюмрюк" Магомеда Оздоева, рассказал о состоянии игрока и спросе на него со стороны других клубов.
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