"Очень рад за Доменико! Желаю ему удачи в сборной Бельгии. Радует то, что он стал востребованным специалистом. Надеюсь, что добьется с этой командой отличных результатов. Посмотрим, время покажет, что будет. Хорошей работой в "Спартаке" он зарекомендовал себя", - приводит слова Ещенко "Чемпионат".
Напомним, вчера, 8 февраля, Королевская футбольная ассоциация Бельгии объявила о назначении на пост главного тренера национальной сборной страны Доменико Тедеско. 37-летний немецкий специалист сменил на этом посту Роберто Мартинеса, проработавшего с Бельгией с 2016 по 2022 год. По результатам чемпионата мира в Катаре, проходившего в прошлом году, бельгийцы впервые под руководством Мартинеса не сумели выйти в плей-офф крупного турнира. Он подал в отставку 1 декабря 2022 года.
Ещенко - о Тедеско в сборной Бельгии: посмотрим, что будет. В "Спартаке" он хорошо зарекомендовал себя
Бывший защитник московского "Спартака" Андрей Ещенко прокомментировал новую должность бывшего главного тренера "красно-белых" Доменико Тедеско.
Фото: сборная Бельгии